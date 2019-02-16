Cелфи Виктории Бони без макияжа и ретуши раскритиковали в сети

Внешностью 39-летней Виктории Бони восхищаются тысячи поклонниц. Об этом они регулярно пишут звезде в комментариях под ее публикациями в соцсети. Однако новое фото, которым Виктория поделилась в Instagram, вызвало на удивление негативную реакцию у большинства подписчиков. На селфи Боня запечатлена спящей без капли макияжа. Но честность звезды фанаты не оценили...