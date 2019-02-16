Cелфи Виктории Бони без макияжа и ретуши раскритиковали в сети

Опубликовав "честное" фото, Виктория Боня столкнулась с бурей критики.
Внешностью 39-летней Виктории Бони восхищаются тысячи поклонниц. Об этом они регулярно пишут звезде в комментариях под ее публикациями в соцсети. Однако новое фото, которым Виктория поделилась в Instagram, вызвало на удивление негативную реакцию у большинства подписчиков. На селфи Боня запечатлена спящей без капли макияжа. Но честность звезды фанаты не оценили...
Поклонники заявили, что фотография получилась крайне неудачной, а некоторые и вовсе посоветовали Виктории не публиковать кадры без ретуши и макияжа.
"Постарела", "Лучше с фильтрами, Вика", "Ужасное фото", "Косметика все исправит", "Я испугалась, увидев фото", "Зачем выставлять такое фото?", "Вика, конечно, красотка, но фото неудачное", "Удалите этот снимок", - писали подписчики.