Сб, 16.02.2019
Фото, которые нельзя показывать родителям... Снимки сумасшедшего кутежа попали в Сеть СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Cелфи Виктории Бони без макияжа и ретуши раскритиковали в сети

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Виктория Боня

ФОТО: Instagram

Опубликовав "честное" фото, Виктория Боня столкнулась с бурей критики.

Внешностью 39-летней Виктории Бони восхищаются тысячи поклонниц. Об этом они регулярно пишут звезде в комментариях под ее публикациями в соцсети. Однако новое фото, которым Виктория поделилась в Instagram, вызвало на удивление негативную реакцию у большинства подписчиков. На селфи Боня запечатлена спящей без капли макияжа. Но честность звезды фанаты не оценили...

Поклонники заявили, что фотография получилась крайне неудачной, а некоторые и вовсе посоветовали Виктории не публиковать кадры без ретуши и макияжа.

"Постарела", "Лучше с фильтрами, Вика", "Ужасное фото", "Косметика все исправит", "Я испугалась, увидев фото", "Зачем выставлять такое фото?", "Вика, конечно, красотка, но фото неудачное", "Удалите этот снимок", - писали подписчики.

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