А ты знаешь? Что такое «лунное молоко» и как оно повлияет на твое здоровье

"Лунное молоко" – это теплый напиток, который происходит из аюрведических традиций, и в классическом варианте готовится из меда, корицы и коровьего молока. Его пьют как средство от бессонницы и обычно употребляют на ночь.
Одним из главных принципов Аюрведы является поиск гармоничного подхода к уму, телу и душе, и хороший сон, безусловно, является важной частью этого. И «лунное молоко» как нельзя лучше вписывается в концепцию благодаря своим антистрессовым свойствам.
Эту тенденцию переняли на Западе, и сейчас под тегом #moonmilk в Instagram можно найти более 5 тысяч публикаций. И хотя оригинальный рецепт состоит из минимума ингредиентов, сегодняшнее «лунное молоко» включает массу суперфудов и окрашивается в голубой, розовый или лавандовый цвет благодаря натуральным добавкам, пишет Сегодня.
Беспокойный сон и периодическая бессонница стали довольно распространенным явлением: на проблемы с засыпанием нередко жалуются даже люди моложе 30 лет, однако быстрого способа для решения проблемы пока нет. Недавно в социальных сетях стал популярен напиток moon milk – «лунное молоко». Как уверяют любители молока, приготовленного по аюрведическим рецептам, напиток помогает расслабиться и быстро заснуть.
Лунное молоко
Ингредиенты:
- 1 чашка молока на ваш выбор (коровьего или растительного)
- 1 столовая ложка меда или кленового сиропа
- 1 чайная ложка тайского синего чая (мотылькового горошка) или голубого матча
- 1/4 чайной ложки молотой корицы
- щепотка свежемолотого мускатного ореха
- 1/4 чайной ложки порошка ашваганды (по желанию)
Рецепт приготовления:
- В сотейнике перемешайте молоко с медом, синим чаем и специями. Нагрейте на среднем огне, не доводя до кипения.
- Энергично перемешайте взбивалкой для молока, чтобы получилась мелкая пена. Как вариант, можно перелить молоко в банку с крышкой и хорошо встряхнуть.
- Перелить в кружку и пить "луннное молоко" теплым. Можно посыпать напиток измельченными цветами мотылькового горошка или лиофилизированной черникой.