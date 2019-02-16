А ты знаешь? Что такое «лунное молоко» и как оно повлияет на твое здоровье

Одним из главных принципов Аюрведы является поиск гармоничного подхода к уму, телу и душе, и хороший сон, безусловно, является важной частью этого. И «лунное молоко» как нельзя лучше вписывается в концепцию благодаря своим антистрессовым свойствам.

Эту тенденцию переняли на Западе, и сейчас под тегом #moonmilk в Instagram можно найти более 5 тысяч публикаций. И хотя оригинальный рецепт состоит из минимума ингредиентов, сегодняшнее «лунное молоко» включает массу суперфудов и окрашивается в голубой, розовый или лавандовый цвет благодаря натуральным добавкам, пишет Сегодня.

Беспокойный сон и периодическая бессонница стали довольно распространенным явлением: на проблемы с засыпанием нередко жалуются даже люди моложе 30 лет, однако быстрого способа для решения проблемы пока нет. Недавно в социальных сетях стал популярен напиток moon milk – «лунное молоко». Как уверяют любители молока, приготовленного по аюрведическим рецептам, напиток помогает расслабиться и быстро заснуть.

Лунное молоко

Ингредиенты:

1 чашка молока на ваш выбор (коровьего или растительного)

1 столовая ложка меда или кленового сиропа

1 чайная ложка тайского синего чая (мотылькового горошка) или голубого матча

1/4 чайной ложки молотой корицы

щепотка свежемолотого мускатного ореха

1/4 чайной ложки порошка ашваганды (по желанию)

Рецепт приготовления: