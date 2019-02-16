Зачем нам это видеть? Поклонники раскритиковали фото Кейт Аптон с молокоотсосом

Подготовка к празднику у всех всегда происходит по-своему. Одни спешат в последний миг купить подарки, другие - размеренно и спокойно готовят ужин, зная что любимый человек вот-вот придет домой; есть и те, кто предпочитают провести время в баре или с друзьями... У Кейт Аптон праздничный вечер 14 февраля был посвящен дочери, точнее - подготовке так называемого ужина именно для нее. Об этом мы узнали благодаря фото в личном микроблоге звезды.

На снимке популярная супермодель позирует в элегантном наряде и с молокоотсосом. За последние годы многих звездных мамочек критиковали за то, что они публикуют фото столь личного характера и кадр Аптон не стал исключением. Поклонники обрушились на модель с возмущенными комментариями и вопросами о том, зачем им это смотреть. Что ж, у каждого свое мнение на то, что нужно размещать в социальных сетях.