«Горячая штучка»: 50-летняя Бондарчук возбудила фанатов снимком в белье

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука поделилась с поклонниками в Instagram снимком в купальнике. Светлана Бондарчук продемонстрировала достоинства фигуры.
Экс-модель позирует в слитном ярко-синем купальнике и блестящих босоножках. "То, что осталось за кадром...", – подписала фото Бондарчук.
Пользователи соцсети восхитились прекрасной физической формой светской львицы. И это несмотря на то, что Светлане в декабре 2018 года исполнилось 50 лет.
Поклонники принялись возбужденно обсуждать пост Бондарчук. "Вау! Блеск, шикарная, браво", "Вот это да! Суперская фигура!", "Возраст – это не про вас", "Горячая штучка", "Роскошная", "Бомбическая дама!" – одарили Светлану комплиментами фолловеры.
Отметим, экс-супруга Федора Бондарчука действительно выглядит потрясающе. И для этого прилагает усилия. Судя по фотографиям в микроблоге, Светлана занимается йогой, правильно питается и старается жить, как говорится, на позитиве, не давая негативным эмоциям испортить себе настроение.