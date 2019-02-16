«Горячая штучка»: 50-летняя Бондарчук возбудила фанатов снимком в белье

Экс-модель позирует в слитном ярко-синем купальнике и блестящих босоножках. "То, что осталось за кадром...", – подписала фото Бондарчук.

Пользователи соцсети восхитились прекрасной физической формой светской львицы. И это несмотря на то, что Светлане в декабре 2018 года исполнилось 50 лет.

Поклонники принялись возбужденно обсуждать пост Бондарчук. "Вау! Блеск, шикарная, браво", "Вот это да! Суперская фигура!", "Возраст – это не про вас", "Горячая штучка", "Роскошная", "Бомбическая дама!" – одарили Светлану комплиментами фолловеры.