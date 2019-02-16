Сб, 16.02.2019
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«Горячая штучка»: 50-летняя Бондарчук возбудила фанатов снимком в белье

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Светлана Бондарчук

ФОТО: Скриншот с Instagram

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука поделилась с поклонниками в Instagram снимком в купальнике. Светлана Бондарчук продемонстрировала достоинства фигуры.

Экс-модель позирует в слитном ярко-синем купальнике и блестящих босоножках. "То, что осталось за кадром...", – подписала фото Бондарчук.

Пользователи соцсети восхитились прекрасной физической формой светской львицы. И это несмотря на то, что Светлане в декабре 2018 года исполнилось 50 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники принялись возбужденно обсуждать пост Бондарчук. "Вау! Блеск, шикарная, браво", "Вот это да! Суперская фигура!", "Возраст – это не про вас", "Горячая штучка", "Роскошная", "Бомбическая дама!" – одарили Светлану комплиментами фолловеры.

Отметим, экс-супруга Федора Бондарчука действительно выглядит потрясающе. И для этого прилагает усилия. Судя по фотографиям в микроблоге, Светлана занимается йогой, правильно питается и старается жить, как говорится, на позитиве, не давая негативным эмоциям испортить себе настроение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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