«Смешно и грустно»: вернувшуюся от инопланетян Катю Лель раскусили

"Сюрреализм попыток Кати Лель разжечь тлеющую популярность с новой силой выглядит и смешно, и грустно одновременно", – заявил "Дни.ру" Беккужев. "Когда об артисте почти не пишет пресса, а новые хиты не выходят уже добрый десяток лет, в ход идут любые возможные способы, чтобы напомнить о себе", – считает журналист.

Он напомнил, что пик популярности Кати Лель пришелся на середину 2000-х годов, когда вся страна распевала ее хиты "Муси-Пуси" и "Джага-Джага". "За последние же лет десять вряд ли кто-то из нас сможет вспомнить хоть сколько-нибудь запоминающиеся песни артистки. При этом амбиции Лель поражают масштабом – этой весной подзабытая публикой певица планирует собрать концерт в московском Крокус Сити Холле", – отметил Беккужев.

Журналист убежден, что для того, чтобы продать хотя бы половину билетов, Кате Лель пришлось прибегать к экстренным мерам. "Увы, но пиарщики исполнительницы не нашли более адекватного способа возвращения блондинки в СМИ, как создание мнимой истории о "встрече" Кати с инопланетянами. Думаю, на заголовки с данной легендой в различных интернет-изданиях не кликнул только ленивый", – полагает Антон Беккужев.

Журналист констатировал, что главная цель певицы достигнута – аудитория снова вспомнила о 44-летней Кате Лель. "Но вот оправдывает ли цель средства? И повысит ли смоделированный пиар-ход популярность Екатерины именно как артистки? Не думаю", – считает собеседник "Дни.ру". Он добавил, что новых хитов у исполнительницы пока так и не появилось.