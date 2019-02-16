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Самолет с Дженнифер Энистон на борту совершил аварийную посадку

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Cast member Jennifer Aniston poses at a premiere for the movie Dumplin' in Los Angeles, California, U.S., December 6, 2018. REUTERS/Mario Anzuoni

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Во время полёта выяснилось, что у лайнера отсутствует одно из колес шасси, и пилот принял решение повернуть обратно.

Перелет «девичника» Дженнифер Энистон в Мексику по случаю празднования 50-летия звезды едва не закончился трагически, поскольку у перевозившего их лайнера во время взлёта отвалилось одно колесо шасси, сообщает The Sun.

По информации журналистов, на борту самолета находилась сама Энистон, а также её подруга по сериалу «Друзья» Кортни Кокс и еще 12 человек, среди которых супруга комика Джимми Киммела Молли, а также актриса Аманд Анка.

Утром 15 февраля вся эта компания должна была приземлиться в аэропорту Лос-Кабос в мексиканском штате Нижняя Калифорния. Но во время полёта выяснилось, что у лайнера отсутствует одно из колёс шасси. И хотя самолёт в этот момент уже приближался к воздушной зоне Мексики, экипаж принял решение повернуть и совершить посадку в аэропорту Онтарио, поскольку это было безопаснее.

В течение нескольких часов воздушное судно кружило над аэропортом, вырабатывая излишки топлива, а потом успешно приземлилось. После некоторого ожидания звёздные пассажиры перешли на другой борт и продолжили свой путь на мексиканский курорт, чтобы отпраздновать наконец день рождения Энистон.

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