«Сродни смерти»: Первый канал вынес приговор Друзю

Именно к такому выводу пришел член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, ознакомившись с подробностями скандала, который на этой неделе произошел на Первом канале. Александра Друзя отстранили от работы, и это, по мнению общественника, мудрое решение.

"Все по заслугам. Соломоново решение, которое было принято Первым каналом, я поддерживаю. Оба отстранены от любых проектов канала на неопределенный срок. По сути, вечная дисквалификация. Однако если для Ильи Бера эта мера не столь критична, он никогда не был в кадре, и, я думаю, что его работа не связана только с телевидением, то для Друзя это сродни смерти. Потому что для медийного человека, который постоянно "светил лицом" в топовых шоу Первого канала, – это практически запрет на профессию", – рассудил эксперт в беседе с "Дни.ру".

Обвинения в подкупе и скандальное отстранение в буквальном смысле подписали смертный приговор карьере Александра Друзя на телевидении. Манукян уверен, что репутацию звезды программы "Что? Где? Когда?" уже не спасти.