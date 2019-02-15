Сб, 16.02.2019
Masha Yu – «щас спою!» Старейшина Ласнамяэ накануне выборов сочинила новый хит СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Видео: вы упадете под стол, когда это увидите. Вот он - новый состав группы Serebro!

Видео: вы упадете под стол, когда это увидите. Вот он - новый состав группы Serebro!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Serebro в старом составе в последний раз в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Максим Фадеев полностью обновил состав группы Serebro после ухода из коллектива Ольги Серябкиной. Девушки впервые появились на концерте Муз-ТВ 14 февраля, посвященном Дню всех влюбленных, пишет Cosmo.ru.

Участниц группы продюсер отбирал на кастинге. Победу в нем одержали: Ирина Титова, Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова. Обновленный состав участниц дебютировал на праздничном шоу в Кремле. Видеозапись выступления появилась на страницах официального Instagram телеканала.

Девушки не стали делать акцент на откровенных нарядах. На сцене они появились в сдержанных образах. Блестящие наряды исполнительниц не отвлекали внимания от их пения. Поклонники встретили новый состав группы восторженными аплодисментами.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ