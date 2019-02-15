Видео: вы упадете под стол, когда это увидите. Вот он - новый состав группы Serebro!

Участниц группы продюсер отбирал на кастинге. Победу в нем одержали: Ирина Титова, Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова. Обновленный состав участниц дебютировал на праздничном шоу в Кремле. Видеозапись выступления появилась на страницах официального Instagram телеканала.

Девушки не стали делать акцент на откровенных нарядах. На сцене они появились в сдержанных образах. Блестящие наряды исполнительниц не отвлекали внимания от их пения. Поклонники встретили новый состав группы восторженными аплодисментами.