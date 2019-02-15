Исследование показало, что пицца мотивирует сотрудников лучше, чем деньги

Советуем навострить уши всем основателям стартапов с ограниченными финансовыми ресурсами, желающим по максимуму мотивировать свои команды на невероятные достижения. Суть в том, чтобы не просто заказать в офис еду, а преподнести это команде как знак благодарности за приложенные ими усилия, пишет Cluber.com.ua.

Исследование показало, что пицца без преувеличения является фантастическим стимулом к повышению продуктивности труда. И, в отличие от многих других научных исследований, данный эксперимент проводился без участия крыс.

Ученый в области поведенческой экономики Дэн Ариэли использовал в качестве подопытных людей на их рабочих местах, где можно было проследить влияние пиццы на реальные показатели их продуктивности труда.

Полученные результаты исследователь опубликовал в своей книге «Вознаграждение: скрытая логика, формирующая нашу мотивацию».

Итак, как именно проводился эксперимент с пиццей…

В качестве «подопытных кроликов» Ариэли выбрал работников завода, занимающихся производством компьютерных чипов. Такой выбор объясняется легкостью измерения их продуктивности труда. Каждому из участников эксперимента пообещали один из трех видов вознаграждения за хорошие достижения: пиццу, поощрительное слово и денежный бонус в размере 30 долларов. Четвертой группе «счастливчиков» (это была контрольная группа) и вовсе сказали, что никакого вознаграждения не будет.

По окончании первого дня эксперимента продуктивность труда тех, кто ожидал получить пиццу, оказалась на 6,7% выше, чем у контрольной группы. Но еще больше удивляют результаты работников, которым пообещали выразить признательность (а это простое электронное письмо от руководителя со словами «Отличная работа!»). Они оказались почти такими же, как и любителей пиццы – 6,6%.

Какой стимул оказался самым слабым? Денежное вознаграждение. У выбравших данный тип поощрения продуктивность увеличилась всего лишь на 4,9% по сравнению с контрольной группой.

Но и это еще не все. Спустя неделю показатели продуктивности труда работников, отдавших предпочтение премии, резко снизились. Согласно отчету ученых, в конечном итоге финансовые поощрения оказались для компании слишком дорогими, что привело к падению уровня продуктивности труда на 6,5%. С точки зрения работодателя производить регулярные денежные выплаты еще хуже, чем вообще ничего не предлагать.