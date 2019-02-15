Тренер и рекордсмен Гиннесса из Таллинна рассказал о неприятных моментах жизни в Англии

Алексей работал в Великобритании профессиональным тренером у бизнесменов. Но так было не всегда, сначала пришлось вкалывать на заводах.

По словам спортсмена, в среднем, за час тренировки он получал около 90 евро. С представителями бизнеса Алексею было общаться нетрудно, поскольку у него аналитический склад ума, они легко находили общий язык. Спортсмен также развеял иллюзии о беззаботной жизни в Великобритании и огромных зарплатах. Там и жилье дороже, и налоги выше, а если ты работаешь в сфере обслуживания, то баснословных зарплат ждать не стоит.