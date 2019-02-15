Тренер и рекордсмен Гиннесса из Таллинна рассказал о неприятных моментах жизни в Англии
Спортсмен, тренер, обладатель Рекорда Гиннесса Алексей Мирко стал сегодняшним гостем программы Limon LIVE. В эфире программы Эдгару Гергелю и Свете Карабут мужчина рассказал о годах работы в Англии, а также о том, что жизнь там сладкой бывает не для всех...
Алексей работал в Великобритании профессиональным тренером у бизнесменов. Но так было не всегда, сначала пришлось вкалывать на заводах.
По словам спортсмена, в среднем, за час тренировки он получал около 90 евро. С представителями бизнеса Алексею было общаться нетрудно, поскольку у него аналитический склад ума, они легко находили общий язык. Спортсмен также развеял иллюзии о беззаботной жизни в Великобритании и огромных зарплатах. Там и жилье дороже, и налоги выше, а если ты работаешь в сфере обслуживания, то баснословных зарплат ждать не стоит.
Как Алексей установил Рекорд Гиннесса, почему решил вернуться в Эстонию, как заняться фитнесом так, чтобы лицо не было похоже на холодец - обо всем об этом в нашем свежем выпуске Limon LIVE!
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