Пт, 15.02.2019
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  • Галерея: в доме престарелых на сотый день рождения пригласили стриптизеров

Галерея: в доме престарелых на сотый день рождения пригласили стриптизеров
На все сто!

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В британском городе Колчестер, графство Эссекс, голые официанты поздравили жительницу дома престарелых с ее сотым днем рождения, пишет The Sun.

В октябре 2018 года самая пожилая обитательница дома престарелых Милтон Лодж, 99-летняя Долл Дженкинс, высоко оценилаработу голых официантов во время одной из вечеринок. Тогда женщина попросила сотрудников сервиса Hunks in Trunks («Красавчики в плавках») прийти на ее сотый день рождения.

ФОТО: Essex Gazette / SWNS.com / Essex Gazette / SWNS.com

Юбилярша, у которой шесть внуков, десять правнуков и четыре праправнука, осталась довольна приглашенными для нее гостями. Обнаженные официанты зашли абсолютно голыми, прикрывая гениталии короткими фартуками. На праздничной чайной вечеринке, где присутствовали ее друзья и родственники, раздетые официанты подали женщине сэндвичи и булочки.

«Душой она намного моложе. Она по-прежнему где-то гуляет, когда чувствует в себе силы, и все так же беззаботно хохочет и отпускает шутки, — рассказывает сотрудница центра Джонс. — Не помню ни одного случая, чтобы на ее лице отсутствовала улыбка».  

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