Галерея: в доме престарелых на сотый день рождения пригласили стриптизеров
В британском городе Колчестер, графство Эссекс, голые официанты поздравили жительницу дома престарелых с ее сотым днем рождения, пишет The Sun.
В октябре 2018 года самая пожилая обитательница дома престарелых Милтон Лодж, 99-летняя Долл Дженкинс, высоко оценилаработу голых официантов во время одной из вечеринок. Тогда женщина попросила сотрудников сервиса Hunks in Trunks («Красавчики в плавках») прийти на ее сотый день рождения.
Юбилярша, у которой шесть внуков, десять правнуков и четыре праправнука, осталась довольна приглашенными для нее гостями. Обнаженные официанты зашли абсолютно голыми, прикрывая гениталии короткими фартуками. На праздничной чайной вечеринке, где присутствовали ее друзья и родственники, раздетые официанты подали женщине сэндвичи и булочки.
«Душой она намного моложе. Она по-прежнему где-то гуляет, когда чувствует в себе силы, и все так же беззаботно хохочет и отпускает шутки, — рассказывает сотрудница центра Джонс. — Не помню ни одного случая, чтобы на ее лице отсутствовала улыбка».