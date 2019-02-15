Галерея: в доме престарелых на сотый день рождения пригласили стриптизеров

В октябре 2018 года самая пожилая обитательница дома престарелых Милтон Лодж, 99-летняя Долл Дженкинс, высоко оценилаработу голых официантов во время одной из вечеринок. Тогда женщина попросила сотрудников сервиса Hunks in Trunks («Красавчики в плавках») прийти на ее сотый день рождения.

ФОТО: Essex Gazette / SWNS.com / Essex Gazette / SWNS.com

Юбилярша, у которой шесть внуков, десять правнуков и четыре праправнука, осталась довольна приглашенными для нее гостями. Обнаженные официанты зашли абсолютно голыми, прикрывая гениталии короткими фартуками. На праздничной чайной вечеринке, где присутствовали ее друзья и родственники, раздетые официанты подали женщине сэндвичи и булочки.