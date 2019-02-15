В утреннем драйв-шоу «Народное Утро» на «Народном Радио» произошли изменения

Теперь по рабочим дням будить страну вместе с Борисом Горским и Алексеем Исаченко будет Анна Мажаева. Самые важные новости, прогнозы погоды и живое общение - теперь вместе с Анной. Каждое буднее утро с 6:30 до 10:00. С народным утром, страна!

На своей странице в Facebook Анастасия написала: «Проводили Настю в декрет всем миром! Я скоро вернусь и вновь с интересными новостями на Модное Народное, а пока немного отдохну, относительно, конечно, но то, что на время поменяю сферу деятельности - это точно!»