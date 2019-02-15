Пт, 15.02.2019
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В утреннем драйв-шоу «Народное Утро» на «Народном Радио» произошли изменения

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Анастасия Петерсон, Народное Радио

ФОТО: Facebook Анастасии Петерсон

Сегодня ведущие утреннего шоу «Народное Утро» на «Народном Радио» Борис Горский и Алексей Исаченко проводили Анастасию Петерсон в декретный отпуск. Настя, в свою очередь, накрыла праздничный стол в редакции и обещает вернуться.

Теперь по рабочим дням будить страну вместе с Борисом Горским и Алексеем Исаченко будет Анна Мажаева. Самые важные новости, прогнозы погоды и живое общение - теперь вместе с Анной. Каждое буднее утро с 6:30 до 10:00. С народным утром, страна! 

На своей странице в Facebook Анастасия написала: «Проводили Настю в декрет всем миром! Я скоро вернусь и вновь с интересными новостями на Модное Народное, а пока немного отдохну, относительно, конечно, но то, что на время поменяю сферу деятельности - это точно!»

Видео прощания смотрите ниже!

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