Швед, который представит Эстонию на «Евровидении», высказал всё, что думает о нашей стране
Шведский исполнитель Виктор Крон, который с большой вероятностью поедет на «Евровидение-2019» от Эстонии, сегодня пообщался с московским журналистом Антоном Самсоновым (Escrus.org) и ответил на его каверзные вопросы. Но самый веселый момент наступает тогда, когда Виктора попросили прочитать стихотворения Пушкина на эстонском языке.
«Участие в Eesti Laul - это и опыт, и вызов для меня. Мне здесь весело и все проходит отлично. Но это всегда вызов - сделать номер, чувствовать себя комфортно», - сказал Виктор Крон.
«Мне очень нравится быть в Эстонии. Я уже здесь пару месяцев. Посмотрел некоторые города, в том числе и Таллинн. Я здесь хорошо работаю, в том числе и на Eesti Laul», - добавил артист.
Смотрите видео, во второй половине ролика Виктор Крон читает стихотворения Александра Сергеевича Пушкина на эстонском языке Это получается очень забавно!