Такого ржача в Таллинне давно не было: в ЦРК прошел Кубок Таллинна по КВН! (ГАЛЕРЕЯ)

Своими шутками в этот вечер зрителей радовали команды "На Сцене" и "Зажигалка" из Таллинна, "Лучшие Друзья" из Минска и "Милая Сборная" из Санкт-Петербурга.

Украшением игры стала замечательная разминка со зрителями, а каждая команда унесла домой по кубку: "На Сцене" оказались лучшими в ответах на разминке, "Зажигалка" получила кубок за лучшую шутку, Лучшим игроком стала Лиза Шишкина из "Милой сборной", а обладателем Кубка Таллинна стали "Лучшие Друзья"!