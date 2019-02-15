Пт, 15.02.2019
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  • Такого ржача в Таллинне давно не было: в ЦРК прошел Кубок Таллинна по КВН! (ГАЛЕРЕЯ)

Такого ржача в Таллинне давно не было: в ЦРК прошел Кубок Таллинна по КВН! (ГАЛЕРЕЯ)

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В минувшее воскресенье в Центре Русской Культуры прошел Кубок Таллинна по КВН!

Своими шутками в этот вечер зрителей радовали команды "На Сцене" и "Зажигалка" из Таллинна, "Лучшие Друзья" из Минска и "Милая Сборная" из Санкт-Петербурга.

Украшением игры стала замечательная разминка со зрителями, а каждая команда унесла домой по кубку: "На Сцене" оказались лучшими в ответах на разминке, "Зажигалка" получила кубок за лучшую шутку, Лучшим игроком стала Лиза Шишкина из "Милой сборной", а обладателем Кубка Таллинна стали "Лучшие Друзья"!

Ближайшая игра в обновлённом формате пройдёт уже 10 марта, следите за новостями! 

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