Видео-бомба! Известный спортсмен встал на каблуки и перепел Лободу

Для видео, которое он назвал «SUPERSTARцева игропуLOBODA» он надел парик, встал на каблуки и спародировал хит певицы Светланы Лободы SuperSTAR.

«Она новых-новых-новых жаждет побед», «она снова-снова-снова ведёт команду за собой, настрой на матч боевой!», «соблюдать режим питания сложно, устоять перед соблазном невозможно, но оставь на потом-на потом-на потом, но сегодня ты можешь спокойно забыть обо всё и съесть весь торт целиком» – это малая часть слов из песни, которую сочинил Игропуло.

«Мы с Женькой давно знакомы. Классная девчонка, светлый человек. Помню, когда вышел клип ко дню рождения Петраковой, она меня подколола: мол, мы сто лет знакомы, а мне такое не делаешь. И вот так совпало, что я сделал клип и к ее 30-летию. Смешно, потому что это чистое совпадение – я не планировал заранее и не заставлял себя что-то придумать. Как-то услышал песню, пришла хорошая идея с игрой слов и оставалось ее только реализовать.

Сняли за четыре дня на мой айфон, в этом фишка. К сожалению, идея с масками пришла только в последней момент. Можно было еще прикольнее сделать. А так я слежу за волейболом, поэтому знаю всех действующих лиц.

Бритые ноги? Не знаю, почему народ так удивляется. Для меня в этом нет ничего такого. Спортсмены часто так делают под массаж. Я сейчас как раз занимаюсь реабилитацией после травмы, которая включает и массаж, поэтому мне даже не пришлось специально брить ноги», – рассказал Игропуло.