Пт, 15.02.2019
Галерея: смотри, какие красотки собрались на препати Simple Session в Таллинне! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Кейт Миддлтон восхитила публику своим роскошным нарядом принцессы!

Кейт Миддлтон восхитила публику своим роскошным нарядом принцессы!
ГАЛЕРЕЯ!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

От Кейт Миддлтон было невозможно отвести взгляд.

В канун Дня всех влюбленных в Музее Виктории и Альберта в Лондоне состоялся благотворительный прием, почетной гостьей которого стала герцогиня Кембрджская. Все средства, собранные в этот вечер, были направлены на программы помощи британцам в борьбе за психическое здоровье и благополучие.

ФОТО: Chris Jackson / PA Wire/PA Images

Кейт сменила наряды в стиле кэжуал на изысканное вечернее платье и блистала в этот вечер в роскошном образе. Для мероприятия она выбрала летящее платье в пол от Gucci, бархатный клатч Prada и блестящие туфли Oscar de la Renta. Из украшений на Кейт Миддлтон были лишь обручальное кольцо и серьги с большими камнями, а волосы стилисты собрали в легкую укладку, подкрутив их в легкие локоны.

ФОТО: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA

В сети уже успели сравнить Кейт с диснеевской принцессой. И правда — это один из самых нежных образов герцогини! 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ