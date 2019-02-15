Кейт Миддлтон восхитила публику своим роскошным нарядом принцессы!

В канун Дня всех влюбленных в Музее Виктории и Альберта в Лондоне состоялся благотворительный прием, почетной гостьей которого стала герцогиня Кембрджская. Все средства, собранные в этот вечер, были направлены на программы помощи британцам в борьбе за психическое здоровье и благополучие.

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Кейт сменила наряды в стиле кэжуал на изысканное вечернее платье и блистала в этот вечер в роскошном образе. Для мероприятия она выбрала летящее платье в пол от Gucci, бархатный клатч Prada и блестящие туфли Oscar de la Renta. Из украшений на Кейт Миддлтон были лишь обручальное кольцо и серьги с большими камнями, а волосы стилисты собрали в легкую укладку, подкрутив их в легкие локоны.

ФОТО: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA