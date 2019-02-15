Малышева рассказала о влиянии рэпа на психику

Один из пользователей поинтересовался у врача, согласна ли она с утверждением о том, что занятия рэпом считаются психическим отклонением. Елена Малышеваназвала это заявление глупым. По ее мнению, хип-хоп-музыка – сложная поэзия, которая требует интеллекта и хорошего чувства юмора. Телеведущая отметила, что этот жанр зародился много лет назад. Она уверена, что одним из самых ярких рэперов в России был поэт Владимир Маяковский.

"Рэп – это очень сложный жанр в поэзии. Одним из его ярчайших представителей был Владимир Маяковский. Только малограмотные люди думают, что рэп родился вчера или сегодня. На самом деле это сложнейшая поэзия, которая требует сложнейших многокомпонентных рифм", – цитирует ведущую Lenta.ru.