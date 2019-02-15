Салтыкова привезла в Кремль на смотрины незамужнюю дочку

Но, судя по всему, родные палестины ей милее – дочь звезды вернулась в Москву. На концерте канала МУЗ-ТВ по случаю Дня всех влюбленных в Кремле она была в числе выступавших. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с молодой певицей.

Незамужней Алисе Салтыковой на главной сцене России устроили настоящие смотрины. Оценивали не столько ее вокал и пластику, сколько внешние данные и интеллект.

"Меня всю жизнь преследовало то обстоятельство, что постоянно сравнивают с мамой, – призналась 31-летняя Алиса в эксклюзивном интервью Дни.ру. – В какой-то момент поняла, что бежать от своих корней, как я это делала на протяжении последних 15 лет, невозможно. Надо смириться и прикусить свой язык".

В юности она по инициативе матери записала песню. "Совсем не хотела продолжения. Пыталась скрыться от громких имен родителей, от их известности. Мне хотелось быть в тени, – рассказала Алиса. – Я даже долго скрывала, кто моя мать". Именно поэтому она решила в свое время покинуть Россию.

За границей девушка получила два образования – вокальное и театральное. Под псевдонимами Alyssa Salt и Талита выступала на частных мероприятиях, в клубах Лондона, писала стихи, прозу, музыку. И вдруг поняла, что хотела чего-то иного. Было решено попробовать сделать карьеру на родине.