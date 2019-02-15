Бэк-вокалистка Уку Сувисте шокировала страну: «Он показал мне пулю и сказал, что она для меня»

Финское издание YLE перед мартовскими выборами написало о ксенофобии и расизме в Эстонии. В качестве примера был приведен случай с бэк-вокалисткой Уку Сувисте Реаной Райн, завтра выступающих в финале Eesti Laul, пишет Elu24.
Родившаяся в Лондоне темнокожая певица Реане Райн, переехавшая в Эстонию пять лет, рассказала YLE о неприятном расистском инциденте в таллиннском трамвае.
«Мужчина зашел в трамвай и сел прямо напротив меня. Он достал из кармана пулю. Показал мне ее и сказал, что она для меня», - рассказала Реанна. По словам артистки, в Лондоне ничего подобного бы не случилось.
«Это шокировало меня, но теперь я научилось с этим жить», - сказала артистка.
Полиция не знает, как часто подобное происходит, потому что о таких вещах чаще всего не сообщают.