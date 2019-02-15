Бэк-вокалистка Уку Сувисте шокировала страну: «Он показал мне пулю и сказал, что она для меня»

Родившаяся в Лондоне темнокожая певица Реане Райн, переехавшая в Эстонию пять лет, рассказала YLE о неприятном расистском инциденте в таллиннском трамвае.

«Мужчина зашел в трамвай и сел прямо напротив меня. Он достал из кармана пулю. Показал мне ее и сказал, что она для меня», - рассказала Реанна. По словам артистки, в Лондоне ничего подобного бы не случилось.

«Это шокировало меня, но теперь я научилось с этим жить», - сказала артистка.