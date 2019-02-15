Не узнать! В Сеть попали пляжные снимки располневшей Селены Гомес

В Сеть попали снимки певицы Селены Гомес. Звезда отправилась на пляж с друзьями, чтобы отметить помолвку близкой подруги. Пользователи заметили, что Селена Гомес набрала лишний вес, и посоветовали следить за фигурой, пишет Дни.ру.
Многие пользователи заявили, что популярная певица перестала следить за собой и набрала лишний вес. Подписчики посоветовали ей чаще посещать спортзал и ухаживать за кожей: "Какая же ты толстая! Это ненормально, Селена! Я вижу целлюлит на твоих ногах! Отвратительно. У тебя так много денег, а ты не можешь за собой следить? Тебе должно быть стыдно", "Селена стала толстой", "Она толстая и некрасивая", "Селена, что произошло с твоим телом?", - пишут они.
Другие комментаторы похвалили Селену Гомес. По их словам, исполнительница дает урок поклонникам: нужно принимать свое тело таким, какое оно есть, и не изнурять себя диетами. "Здоровое и красивое тело! Спасибо за то, что показываешь нам настоящую красоту вместо искусственной!", "Мне нравится все на этом снимке. Здоровое тело и счастливая улыбка", "Она идеальная", "Самая милая девушка на свете!" – отметили восхищенные пользователи.