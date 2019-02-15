Не узнать! В Сеть попали пляжные снимки располневшей Селены Гомес

Многие пользователи заявили, что популярная певица перестала следить за собой и набрала лишний вес. Подписчики посоветовали ей чаще посещать спортзал и ухаживать за кожей: "Какая же ты толстая! Это ненормально, Селена! Я вижу целлюлит на твоих ногах! Отвратительно. У тебя так много денег, а ты не можешь за собой следить? Тебе должно быть стыдно", "Селена стала толстой", "Она толстая и некрасивая", "Селена, что произошло с твоим телом?", - пишут они.