В феврале «Браво» в Таллинн не приедет: организаторы обратились к поклонникам группы!

Уважаемые поклонники группы «Браво»!

Сообщаем о переносе концерта любимой вами группы на весну 2019.

Новая дата концерта - 25 мая. Приносим извинения за возможные неудобства. В мае группа «Браво» будет презентовать фильм «БравоStory», который будет показан перед концертом и в нашем городе.

Перенос даты напрямую связан с презентацией фильма. Все купленные заранее билеты будут действительны на новую дату. Если же вам не подходит эта дата, вы можете сдать билеты без каких-либо потерь до 1 марта 2019 включительно. Более подробную информацию можно узнать в билетных кассах и в билетных онлайн-сервисах.

Группа «Браво» обязательно приедет в Таллинн и сыграет свой искорметный и полный драйва и задора концерт, надо только немного подождать. Надеемся на ваше понимание и верим, что все вы сможете посетить концерт Браво 25 мая, в клубе Cathouse Concert Hall.

С большим уважением ко всем поклонникам группы «Браво»,