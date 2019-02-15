Пт, 15.02.2019
Masha Yu – «щас спою!» Старейшина Ласнамяэ накануне выборов сочинила новый хит СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Куда пойти?
  • Таллинн
  • В феврале «Браво» в Таллинн не приедет: организаторы обратились к поклонникам группы!

В феврале «Браво» в Таллинн не приедет: организаторы обратились к поклонникам группы!
Концерт перенесен!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: press

Организаторы таллиннского концерта группы «Браво», который должен был состояться 23 февраля, сообщили о переносе мероприятия.

Уважаемые поклонники группы «Браво»!

Сообщаем о переносе концерта любимой вами группы на весну 2019.

Новая дата концерта - 25 мая. Приносим извинения за возможные неудобства. В мае группа «Браво» будет презентовать фильм «БравоStory», который будет показан перед концертом и в нашем городе.

Перенос даты напрямую связан с презентацией фильма. Все купленные заранее билеты будут действительны на новую дату. Если же вам не подходит эта дата, вы можете сдать билеты без каких-либо потерь до 1 марта 2019 включительно. Более подробную информацию можно узнать в билетных кассах и в билетных онлайн-сервисах.

Группа «Браво» обязательно приедет в Таллинн и сыграет свой искорметный и полный драйва и задора концерт, надо только немного подождать. Надеемся на ваше понимание и верим, что все вы сможете посетить концерт Браво 25 мая, в клубе Cathouse Concert Hall.

С большим уважением ко всем поклонникам группы «Браво»,

Команда Jurban Artist Management

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ