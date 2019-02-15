Неожиданно! Певец Тима Белорусских стал отцом в 16 лет

Тиму Белорусских, исполнителя таких хитов как "Незабудка" и "Мокрые кроссы", называют главной поп-звездой в России. Его творчество, как и его самого, фанаты рассматривают буквально под лупой и заслушивают до дыр в барабанных перепонках. Однако есть то, чего не знает о нем никто – Тима Белорусских стал отцом в 16 лет, утверждает Dni.ru со ссылкой на Super.

В окружении артиста рассказали, что его четырехлетнюю дочь Соню воспитывает в Минске некая Яна. "Он тогда встречался с девушкой по имени Яна, а в конце 2015 года она родила ему дочку. Девочку назвали София. Яне на тот момент было 17, а Тиме – 16. У Яны есть профиль в "Инстаграме", где она выкладывала их совместные с Тимой фото. А на одном из них он даже с дочкой. Она подписывает фото с девочкой "София Тимофеевна", – приводит издание рассказ человека из окружения Белорусских.

Говорят, певец тщательно скрывает и Яну и, тем более, Софию. Тима боится неадекватной реакции своих многочисленных фанаток. К тому же, избранница Белорусских периодически бывает в Москве. "Она во всем поддерживает Тиму, но они нигде и никогда не появляются вместе", – отметили близкие к молодому исполнителю люди.