Отпетые грубияны: ТОП-4 знака Зодиака, которые за словом в карман не полезут

Астрологи считают, что представители этих четырех знаков Зодиака частенько ведут себя грубо, пишет Маркетиум.
1. Стрельцы
Стрельцы могли бы возглавить рейтинг грубиянов. Присущее им внешнее спокойствие весьма обманчиво, когда под угрозой оказываются их интересы. Хотя Стрельцы не слишком пекутся о том, как их слова или действия сказываются на других, равно как и не считают нужным приносить извинения, отношение к ним особенно не меняется. Окружающие ценят то, что они – очень интересные личности, которым многое можно простить.
К слову, грубы они бывают не со зла: они просто не желают тратить время на людей или обстоятельства, которые не имеют для них значения. Стрельцы привыкли жить по собственному усмотрению и не любят, когда в их планы вмешиваются посторонние. Поначалу они пытаются игнорировать такие моменты, а после просто дают отпор со свойственной им прямотой.
2. Близнецы
Близнецы часто производят впечатление грубоватых людей, но это никак не связано с тем, что они стремятся обидеть кого-то. Их настроение и точка зрения меняются быстро и неожиданно, порождая внутреннюю борьбу. Близнецы накапливают эмоции и переживания, которые временами неконтролируемо выплескиваются. Хотя они понимают, что «сорвались» на ком-то незаслуженно, им тяжело принять и признать свою вину.
К слову, мнение о грубияне-Близнеце может кардинально перемениться, если узнать его поближе. Рожденные под этим знаком люди дружелюбны и жизнерадостны. Но в раздражающих ситуациях они способны довести дело до настоящего скандала, так как просто не могут справляться с ними тихо и мирно.
3. Скорпионы
Представители этого знака редко задумываются о чувствах других. Они прямодушны и не склонны держать негатив в себе: если им что-то не нраву, то об этом сразу становится известно всем. Скорпионы остры на язык и умеют очень больно жалить, поэтому противостоять им практически бесполезно.
Такие люди часто кажутся грубыми в моменты, когда озвучивают неприятную правду или высказывают свое мнение по какому-либо поводу. К счастью или нет, они не могут по-другому, так как в большинстве своем патологически честны.
4. Весы
Рожденные под этим знаком люди справедливы и милы в общении: они стараются относится к другим с уважением и быть вежливыми, но даже они временами теряют контроль над собой. Грубость – их способ показать безразличие по отношению ко всему, что может представлять угрозу для их внутреннего баланса.
Весы уверены в себе и знают, как действовать в той или иной ситуации. Можно ли посчитать грубостью то, что они быстро одергивают тех, кто становится на пути к их целям? Возможно, но именно по этой причине они добиваются результатов.