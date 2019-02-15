Отпетые грубияны: ТОП-4 знака Зодиака, которые за словом в карман не полезут

1. Стрельцы

Стрельцы могли бы возглавить рейтинг грубиянов. Присущее им внешнее спокойствие весьма обманчиво, когда под угрозой оказываются их интересы. Хотя Стрельцы не слишком пекутся о том, как их слова или действия сказываются на других, равно как и не считают нужным приносить извинения, отношение к ним особенно не меняется. Окружающие ценят то, что они – очень интересные личности, которым многое можно простить.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

К слову, грубы они бывают не со зла: они просто не желают тратить время на людей или обстоятельства, которые не имеют для них значения. Стрельцы привыкли жить по собственному усмотрению и не любят, когда в их планы вмешиваются посторонние. Поначалу они пытаются игнорировать такие моменты, а после просто дают отпор со свойственной им прямотой.

2. Близнецы

Близнецы часто производят впечатление грубоватых людей, но это никак не связано с тем, что они стремятся обидеть кого-то. Их настроение и точка зрения меняются быстро и неожиданно, порождая внутреннюю борьбу. Близнецы накапливают эмоции и переживания, которые временами неконтролируемо выплескиваются. Хотя они понимают, что «сорвались» на ком-то незаслуженно, им тяжело принять и признать свою вину.

ФОТО: Anna Omelchenko / PantherMedia / Anna Omelchenko

К слову, мнение о грубияне-Близнеце может кардинально перемениться, если узнать его поближе. Рожденные под этим знаком люди дружелюбны и жизнерадостны. Но в раздражающих ситуациях они способны довести дело до настоящего скандала, так как просто не могут справляться с ними тихо и мирно.

3. Скорпионы

Представители этого знака редко задумываются о чувствах других. Они прямодушны и не склонны держать негатив в себе: если им что-то не нраву, то об этом сразу становится известно всем. Скорпионы остры на язык и умеют очень больно жалить, поэтому противостоять им практически бесполезно.

ФОТО: Piotr Marcinski / PantherMedia / Piotr Marcinski

Такие люди часто кажутся грубыми в моменты, когда озвучивают неприятную правду или высказывают свое мнение по какому-либо поводу. К счастью или нет, они не могут по-другому, так как в большинстве своем патологически честны.

4. Весы

Рожденные под этим знаком люди справедливы и милы в общении: они стараются относится к другим с уважением и быть вежливыми, но даже они временами теряют контроль над собой. Грубость – их способ показать безразличие по отношению ко всему, что может представлять угрозу для их внутреннего баланса.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov