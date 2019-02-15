Татьяна Навка поделилась романтичным снимком с мужем

Накануне во всем мире праздновали День святого Валентина. Многие звезды российского шоу-бизнеса не стали исключением и отметили этот романтичный праздник со своими половинками.

Татьяна Навка провела вечер вместе с любимым мужем Дмитрием Песковым. В честь праздника она опубликовала трогательную фотографию с супругом и пожелала своим поклонниками любви. «Цените. Любите. Дышите!» — подписала романтичный кадр Татьяна.

Поклонники в очередной раз отметили, что Навка и Песков прекрасно смотрятся вместе. В комментариях подписчики именитой фигуристки пожелали ей всего самого наилучшего.