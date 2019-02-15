Пт, 15.02.2019
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Татьяна Навка поделилась романтичным снимком с мужем

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Татьяна Навка

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik/Scanpix

Фигуристка отметила День всех влюбленных, пишет Eg.ru.

Накануне во всем мире праздновали День святого Валентина. Многие звезды российского шоу-бизнеса не стали исключением и отметили этот романтичный праздник со своими половинками.

Татьяна Навка провела вечер вместе с любимым мужем Дмитрием Песковым. В честь праздника она опубликовала трогательную фотографию с супругом и пожелала своим поклонниками любви. «Цените. Любите. Дышите!» — подписала романтичный кадр Татьяна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники в очередной раз отметили, что Навка и Песков прекрасно смотрятся вместе. В комментариях подписчики именитой фигуристки пожелали ей всего самого наилучшего.

Отметим, что Навка и Песков очень много работают и поэтому лишены возможности много времени проводить вместе, так что супруги пользуются каждой свободной минутой, чтобы просто побыть с семьей и насладиться обществом друг друга.

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