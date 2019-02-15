Им нет конца и края! Кендалл Дженнер надела жакет на голое тело, оголив длинные ноги

На днях в Нью-Йорке состоялась вечеринка, устроенная брендом Stuart Weitzman, которую посетило множество звезд.

ФОТО: Cindy Ord / AFP

Среди них — младшая сестра Ким Кардашян Кендалл Дженнер. Девушка всегда появляется на публике в эффектных образах и этот раз не стал исключением. На вечеринке Кендалл блистала в одном лишь блейзере от Blaze Milano.

ФОТО: Cindy Ord / AFP

Под жакет модель не стала надевать ни брюки, ни юбку, и даже от бюстгальтера отказалась. Дополняли сексуальный образ кожаные перчатки, черные колготки, туфли-лодочки и собранные в пучок волосы.

Согласитесь, такой образ сложно не заметить! Неудивительно, что как только снимки Кендалл попали в сеть, поклонники буквально засыпали ее комплиментами и не уставали восторгаться ее длинными ногами.

ФОТО: Cindy Ord / AFP

ФОТО: RW/MPI/Capital Pictures / RW/MPI/Capital Pictures