Оскандалившаяся Михеева извинилась перед зрителями «Вечернего Урганта»

Алла Михеева на прошлой неделе ездила в Улан-Удэ, где приняла участие в праздновании буддийского Нового года. Ведущая поездкой осталась довольна, но, как выяснилось, она задела религиозные чувства героев репортажа.

Михеева потушила священные благовония в кружке с чаем, однако сделала это по незнанию. Поступок ведущей вызвал волну возмущения в Сети. Жители Бурятии раскритиковали Аллу.

"По поводу репортажа Аллы Михеевой о праздновании Сагаалгана в нашей республике... Она высмеяла наши традиции и тем самым высказала неуважение нашему народу! Юмор юмором, но на такие темы, как религия, традиции не надо шутить!" – написали пользователи. Они потребовали от Михеевой извинений.

Ведущая «Острого репортажа» критику приняла и признала свою ошибку. В обращении к жителям Бурятии Михеева отметила, что поездка в Улан-Удэ совпала с ее днем рождения и стала самым дорогим подарком.

"Если обидела, задела чьи-то чувства – мне очень жаль, и я прошу прощения! Оскорблять кого-то – это точно не мое! Я сотрудник юмористической программы, моя работа – дарить людям улыбку!" – написала Михеева в Instagram.