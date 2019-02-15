«Плагиатор» Оказавшийся в центре скандала Райнер Вакра стал героем мемов

В среду, 13 февраля, еженедельник Eesti Ekspress сообщил, что в 2002 году Райнер Вакра защитил в Таллиннском университете бакалаврскую работу, которая является чистым плагиатом. Сам Вакра это заявление отрицает, но от журналистов скрывается.