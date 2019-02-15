«Плагиатор» Оказавшийся в центре скандала Райнер Вакра стал героем мемов

Пока на букмекерском портале Betsafe делают ставки, что академическая комиссия Таллиннского университета признает дипломную работу политика-соцдема Райнера Вакра плагиатом, народ в социальных сетях принялся рисовать мемы.
В среду, 13 февраля, еженедельник Eesti Ekspress сообщил, что в 2002 году Райнер Вакра защитил в Таллиннском университете бакалаврскую работу, которая является чистым плагиатом. Сам Вакра это заявление отрицает, но от журналистов скрывается.
Таллиннский университет после публикации решил созвать академическую комиссию, призванную определить, является ли дипломная работа Райнера Вакра плагиатом. Но официальная экспертиза народ мало интересует, пользователи сети уже начали сочинять мемы на эстонского политика.