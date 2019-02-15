Максим Виторган признался, что он гей

Многие отметили, что у него прекрасная фигура. Среди тех, кто восхитился отличной формой Деревянко, оказались не только женщины.

Так, актер Максим Виторган просто не нашел слов и заявил, что теперь он гей. Конечно, Виторган пошутил, но, учитывая, что творится в семье Максима, в этой шутке вполне может быть доля правды, пишет 7d.org.