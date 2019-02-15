Пт, 15.02.2019
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Александр Друзь замешан еще в одном эпизоде мошенничества

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Александр Друзь и Виктор Сиднев

ФОТО: https://www.instagram.com/nnelyubina/

Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер рассказал, что у него есть доказательства еще одного мошенничества со стороны магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя.

Бер подчеркнул, что о репутации магистра ходят не самые лучшие слухи. 

«Слухи - это только слухи, но тем не менее. Об одном таком эпизоде я знаю доподлинно. Пока что я не готов, не могу его раскрыть. Хотя у меня все доказательства на руках», – сказал главред. 

Во время беседы на «Эхо Москвы» он отрицал наличие какого-либо конфликта между ним и Александром Друзем, таким образом опровергая, сказанное гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. 

«Никаких интересных историй здесь не будет, личного конфликта нет. С моей стороны точно нет, с его, как он заявлял, - тоже», – объяснил он.

Магистр клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь считает поступок Бера провокацией. Он не отрицает, что на аудиозаписях звучит именно его голос. Но именно он удивился наглости главреда и захотел подыграть ему, чтобы посмотреть, «насколько далеко может зайти этот человек».

Ранее сообщалось, что Александр Друзь пытался купить ответы на шоу «Кто хочет стать миллионером?».

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