Для чего делают петельку сзади на рубашке?

Различные версии

Самое простая и очевидная версия – петелька сзади нужна для того, чтобы вешать изделие. У мужских сорочек не принято делать петлю с изнаночной стороны, так как она может приносить неудобство при носке, натирать шею. Поэтому место расположение было выбрано с лицевой стороны под кокеткой, пишет Tkaner.com.

Следующее утверждение гласит о том, что петля на сорочке осталась с давних времен, когда носили накрахмаленные съемные галстуки и воротники, а петелька использовалась, как фиксатор. В то время галстуки являлись главным украшением мужских нарядов. Петля помогала держать воротничок или галстук, чтобы он не сползал и держал форму. В те времена галстуки больше напоминали современные шелковые платки и шарфы.

Третий вариант окутан романтикой. Утверждают, что рубахи с подобными петельками стали появляться в американских магазинах, и мгновенно приобрели популярность у местных студентов. Было удобно при занятиях спортом, вешать рубашку в раздевалке, чтобы она не помялась. Немного позже петельки вошли в студенческую жизнь, как символы романтических отношений. Молодые люди срезали их в знак того, что их сердце занято, и у них есть возлюбленная. А девушки носили шарфы в цветовых оттенках учебного заведения своего избранника.

Как используют петельку на рубашке

Современные люди видят только одно предназначение петли. На нее можно аккуратно повесить рубашку, если вы пошли в спортзал, или в другое место, где надо переодеваться. Если вещь не будет сложена, а будет висеть на крючке, она не помнется, и не потеряет свой первоначальный вид.