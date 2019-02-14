Хилькевич навлекла на себя гнев из-за вульгарного снимка в купальнике

На снимке, опубликованном в Instagram несколько часов назад, звезда позирует в черном купальнике. В подписи к посту она отметила, что в ее аккаунте давно не появлялись интимные фотографии. "Что-то давно не было фотографий в купальнике... и без", – поделилась Анна Хилькевич.

Многие пользователи раскритиковали такую пикантную запись. По мнению комментаторов, актриса, воспитывающая двоих детей, должна придерживаться более скромного образа. "Взрослая женщина, жена, мама двоих деток. Ну что это такое? Ну ладно вам нужно покрасоваться. А муж? Неужели ему вот это нормально? Вам ведь наверное ненормально, если бы он при вас на других пялился?", "Двое детей и муж, и такие фото... Муж вообще видит все это?", "Для мамы двоих детей это как-то не очень", – писали возмущенные юзеры.