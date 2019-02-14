Пьяная любовь: как различный алкоголь влияет на твой секс

Пиво

Легкий алкоголь опасен возможностью переборщить. Обильное употребление пива чревато тем, что из элегантного дамского угодника ты может превратиться в виртуозного храпуна.

Виски

Мужественность и деловой стиль - первые ассоциации с виски.

Но есть у виски секрет - конгенеры, неэтаноловые компоненты алкоголя, придающие вкус и цвет и в большом количестве содержащиеся в напитке. Эти вещества приводят к сильному опьянению и последующему похмелью, что явно не способствует хорошему сексуальному настроению.

Шампанское

Пузырьки в шампанском не дают выпить больше двух бокалов, что является идельной дозой. Во многих сортах игристого есть нотки лаванды, карамели, ванили - отличных афродизиаков, так что секс удастся.

Вино

Идеальный алкоголь для свидания и секса, и лучше выбрать красное вино.

Исследования показали, что женщины, предпочитающие бокал красного вина, более расположены к сексу, чем те, кто употребляют другой алкоголь.