Чт, 14.02.2019
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Пьяная любовь: как различный алкоголь влияет на твой секс

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Секс. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Не секрет, что алкоголь оказывает влияние на весь организм. Да-да, и на качество секса тоже.

Пиво 

Легкий алкоголь опасен возможностью переборщить. Обильное употребление пива чревато тем, что из элегантного дамского угодника ты может превратиться в виртуозного храпуна. 

Виски

Мужественность и деловой стиль - первые ассоциации с виски. 

Но есть у виски секрет - конгенеры, неэтаноловые компоненты алкоголя, придающие вкус и цвет и в большом количестве содержащиеся в напитке. Эти вещества приводят к сильному опьянению и последующему похмелью, что явно  не способствует хорошему сексуальному настроению. 

Шампанское 

Пузырьки в шампанском не дают выпить больше двух бокалов, что является идельной дозой. Во многих сортах игристого есть нотки лаванды, карамели, ванили - отличных афродизиаков, так что секс удастся. 

Вино 

Идеальный алкоголь для свидания и секса, и лучше выбрать красное вино. 

Исследования показали, что женщины, предпочитающие бокал красного вина, более расположены к сексу, чем те, кто употребляют другой алкоголь. 

А еще в красном вине присутствуют древесные, мускатные и вишневые ноты, которые играют роль афродизиаков для женщин. 

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