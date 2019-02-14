Лучше в гробу, чем в постели: опасности сна на месте, на котором умер человек

Мнение медиков

Один из блогов в Facebook начинается словами: "Уж лучше ночевать в могиле умершего, чем в его постели!" Что бы на это могли ответить врачи? Единственным противопоказанием, по их мнению, является опасное инфекционное заболевание. Если не это стало причиной смерти родственника, то использование его спального места не таит в себе никакой опасности.

Необходимо лишь продезинфицировать кровать или диван:

Деревянные и металлические поверхности следует протереть спиртом.

Помещение, где находится постель, необходимо продезинфицировать с помощью кварцевой лампы. Произойдет обеззараживание не только воздуха, но и всех предметов, которые находятся в комнате.

Постель больного лучше всего сжечь, постелив новый матрас и используя собственный комплект белья.

Позиция священников

Сон в постели умершего церковью грехом не считается. Единственное, что необходимо сделать, - это окропить спальное место святой водой. Если есть какие-то сомнения, то можно пригласить священника, который освятит дом и непосредственно постель ушедшего из жизни.

Есть много причин, по которым человеком может использоваться кровать или диван, где спал умерший. Церковь убеждена, что преемник будет чувствовать себя абсолютно спокойно.

Жизнь мимолетна. Никто не знает, когда придет наше время и сколько времени мы проведем рядом с близкими людьми. В таинстве смерти нет ничего грязного и греховного.

Что говорят экстрасенсы

У многих огромное доверие вызывают люди, обладающие сверхъестественными способностями. Какие суеверия существуют среди медиумов?

По их мнению, категорически не следует пользоваться спальным местом тех, кто при жизни причислял себя к магам. Обладающие сильным энергетическим полем, они и после ухода могут беспокоить новых обитателей своей постели. Человек может испытывать во сне удушье или тревогу.

В остальных случаях пользоваться постелью можно, но сначала следует провести ее очищение огнем. С этой целью под кровать следует поставить свечу, которая уберет всю накопленную негативную энергию. Можно использовать также соль, которая издавна славится своими очищающими свойствами.