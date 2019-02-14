«Он был невероятным вокалистом»: Татьяна Буланова о Сергее Захарове

Представителей российской эстрады 14 февраля потрясла печальная новость. Ушел из жизни народный артист России Сергей Захаров. Звезды шоу-бизнеса, коллеги музыканта выражают соболезнования родным и близким певца. Среди них Татьяна Буланова. Она рассказала, что была хорошо знакома с артистом, недавно пересекалась с ним по работе и потому не может поверить в его скоропостижную кончину, пишет 5-tv.ru .

— Я была знакома с Сергеем Захаровым с 1992 года. В основном пересекались на съемках. Не так давно, кстати пару месяцев назад. Все было замечательно. Это очень тяжело, очень грустно. Соболезнования передаю его родным и близким, жене, которую я знала хорошо, конечно. Как-то неожиданно. Я вообще не понимаю, что происходит в последнее время. Уходит столько много коллег. Становится страшно. Сергей Захаров был замечательным человеком, с невероятным чувством юмора, интеллигентным, приятным в общении. Я уж не говорю, что он был потрясающим артистом, вокалистом невероятным, баритоном бархатным. Невероятно грустно, — сказала Татьяна Буланова.