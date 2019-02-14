Чт, 14.02.2019
Борющийся с раком Валентин Юдашкин перестал говорить СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Он был невероятным вокалистом»: Татьяна Буланова о Сергее Захарове

«Он был невероятным вокалистом»: Татьяна Буланова о Сергее Захарове

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Татьяна Буланова

ФОТО: Kirill Kallinikov/Sputnik/Scanpix

Народный артист России ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Представителей российской эстрады 14 февраля потрясла печальная новость. Ушел из жизни народный артист России Сергей Захаров. Звезды шоу-бизнеса, коллеги музыканта выражают соболезнования родным и близким певца. Среди них Татьяна Буланова. Она рассказала, что была хорошо знакома с артистом, недавно пересекалась с ним по работе и потому не может поверить в его скоропостижную кончину, пишет 5-tv.ru.

— Я была знакома с Сергеем Захаровым с 1992 года. В основном пересекались на съемках. Не так давно, кстати пару месяцев назад. Все было замечательно. Это очень тяжело, очень грустно. Соболезнования передаю его родным и близким, жене, которую я знала хорошо, конечно. Как-то неожиданно. Я вообще не понимаю, что происходит в последнее время. Уходит столько много коллег. Становится страшно. Сергей Захаров был замечательным человеком, с невероятным чувством юмора, интеллигентным, приятным в общении. Я уж не говорю, что он был потрясающим артистом, вокалистом невероятным, баритоном бархатным. Невероятно грустно, — сказала Татьяна Буланова.

Сергей Захаров умер на 69-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Народный артист России прославился на всю страну хитами «Три белых коня», «Татьянин день», «Отцвели хризантемы», «Московские окна», «Очи черные».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ