Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом

Певица NK | Настя Каменских выпустила эпатажный клип на песню "Попа как у Ким" из первого сольного альбома "No Komments". Дерзкий трек ворвался в чарты сразу после релиза и занял топовые позиции. Песня "Попа Как у Ким" об идолах современности, таких как Бейонсе, Рианна, Кара Делевинь, Дуа Липа, Эмили Ратаковски, Синди Кроуфорд, Моника Беллуччи и, конечно же, Ким Кардашян. Это женщины-трендсеттеры, которые диктуют моду и восхищают миллионы. Современные девушки следуют их примеру и стремятся перенять яркие особенности каждой.

"Нет предела совершенству, но нам, девочкам, важно быть как можно ближе к нему. В погоне за красотой и попой как у Ким иногда можно упустить то, что ту же Ким или Бейонсе делают особенными не только ноги и формы, но, в первую очередь, любовь к себе. Которая так же выражается в работе над собой. В клипе мы слегка поиронизировали над современными иконами стиля, ведь тренды такая непостоянная вещь, поэтому нужно смотреть на них с иронией. Именно про это мои песня и клип", — делится Настя Каменских.