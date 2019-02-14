Студент шокировал фото последствий употребления энергетиков

Британский студент на себе показала, какой вред организму наносится в результате чрезмерного употребления энергетических напитков.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Daily Mail, юноша выпивал более 45 банок энергетика в неделю, это три литра в сутки. Уже через семь месяцев такой диеты при попытке укусить яблоко у студента вылетели четыре зуба и серьезно пострадали остальные.

Стоматологи обнаружили, что все зубы у юноши сгнили. Теперь ему понадобятся 24 пломбы и зубные протезы. Лечение обойдется студенту в две тысячи фунтов.​

Разрушение зубов спровоцировано чрезмерным содержанием сахара в энергетиках. Так, в пол-литровой банке такого напитка содержится в среднем 54 грамма сахара, тогда как дневная норма для человека составляет около 30 граммов.