Чт, 14.02.2019
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Студент шокировал фото последствий употребления энергетиков

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ФОТО: Alexander Wurditsch / PantherMedia / Alexander Wurditsch

Британский студент продемонстрировал последствия употребления чрезмерного количества энергетических напитков.

Британский студент на себе показала, какой вред организму наносится в результате чрезмерного употребления энергетических напитков.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Daily Mail, юноша выпивал более 45 банок энергетика в неделю, это три литра в сутки. Уже через семь месяцев такой диеты при попытке укусить яблоко у студента вылетели четыре зуба и серьезно пострадали остальные.

Стоматологи обнаружили, что все зубы у юноши сгнили. Теперь ему понадобятся 24 пломбы и зубные протезы. Лечение обойдется студенту в две тысячи фунтов.​

Разрушение зубов спровоцировано чрезмерным содержанием сахара в энергетиках. Так, в пол-литровой банке такого напитка содержится в среднем 54 грамма сахара, тогда как дневная норма для человека составляет около 30 граммов.

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