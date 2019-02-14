Похудевшая Максакова восхитила фанатов

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария Максаковаопубликовала снимок, на котором запечатлена крупным планом в обтягивающей черной одежде и с модной укладкой.

В комментариях Мария Максаковапоблагодарила Андрея Горба "за красивую фотосессию" и сообщила, что худела два месяца. Делала ли она это специально для съемки, певица не уточнила.

Подписчики пришли в совершеннейший восторг от вида похудевшей Максаковой. "Шикарно", "Супер, фотограф молодец", "Богиня!", "Эту женщину фоткай как хочешь – получится супер", "Прекрасна! И пусть враги подавятся!", "Королева", "Женщина мечты!" – рассыпались в комплиментах фанаты Марии Максаковой.

Интересно, что среди комментаторов оказалась и популярная актриса, ведущая брачного шоу "Давай поженимся!" на Первом канале Лариса Гузеева. "Зефир в черном шоколаде", – охарактеризовала она фотографию. А телеведущая Лера Кудрявцева ограничилась смайликом.