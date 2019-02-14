Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг шоу «Что? Где? Когда?»

Напомним, во вторник Бер опубликовал материал, в котором заявил, что знаток пытался его подкупить одним миллионом рублей. На что магистр возразил, что все было с точностью до наоборот и это Бер его хотел подкупить.

По мнению Эрнста, первопричина ситуации может скрываться в личном конфликте между Друзем и Бером. И в ней сейчас разбираются - с того момента, как про инцидент стало известно.

При этом Эрнст уточнил, что в вопросе «задеты интересы двух разных программ двух разных производителей»: «Что? Где? Когда?» производит телекомпания «Игра-ТВ», а «Кто хочет стать миллионером?» - «Красный квадрат».

Пока можем лишь предполагать, что между двумя участниками истории есть личный конфликт, учитывая, что они давно знакомы, оба «знатоки» и активно участвуют в жизни «Что? Где? Когда?», - приводит ТАСС слова Эрнста, который отметил, что стороны для выяснения отношений «не пожалели использовать другую телевизионную программу»

При этом гендиректор подчеркивает, что это первый такого рода случай в истории "Кто хочет стать миллионером?" и "многие звезды отказываются играть в этом шоу именно потому, что хотят знать ответы заранее, хотя бы немного, чтобы, если не выиграть, то достойно проиграть".

Но никогда и никому никаких поблажек не было: "Не было ни одного случая, чтобы им шли навстречу", - заверил Эрнст.

Кроме того, комментарий к ситуации появился на сайте телеигры "Что? Где? Когда?". Генеральный директор телекомпании "Игра", почетный Президент Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", соавтор и первый редактор программы Наталия Стеценко с печалью заметила, что и ей "пришлось погрузиться в эту историю".

Как говорится: "Показания разные". По утверждению Друзя, предложение поступило от Ильи Бера, но для меня это всё неважно и второстепенно. Есть люди, для которых погружаться в фекалии для установки диагноза является профессиональной необходимостью. Но это не моя профессия,

- уверяет Стеценко.

Далее отметив, что произошедшее - "очень хороший повод поговорить о современном представлении: что есть добро? Что есть зло? И что есть честь?". А сама ситуация - повод для грусти, и все ее участники глубоко неправы. Ведь единственный правильный поступок, особенно для мужчины - попытаться немедленно закрыть щекотливый вопрос, а не записывать все это на диктофон с последующим тиражированием.

Александр Друзь ФОТО: https://www.instagram.com/chto_gde_kogda