Галерея: эти отчаянные домохозяйки делают все, чтобы выглядеть на 20 лет моложе!

В Голливуде состоялась церемония открытия новых сезонов популярнейших сериалов «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» и «Мексиканские династии». Разумеется, премьеру посетили самые яркие кумиры домохозяек со всего мира, ведь популярность этих сериалов давно перешагнула границы США.
Празднование открытия нового сезона телесериалов было, как и полагается, полно гламура и звезд. Конечно же, основное внимание привлекли к себе звезды, которые уже много лет снимаются в сериалах, а внешне при этом нисколечки не меняются. Безупречные фигуры в узких платьях показали Лиза Ринна (55), Эрика Жирард (47), Дорит Кемсли (42), Тедди Мелленкамп Арройаве (37) и Лиза Вандерпомп (58).
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