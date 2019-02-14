Галерея: эти отчаянные домохозяйки делают все, чтобы выглядеть на 20 лет моложе!

Празднование открытия нового сезона телесериалов было, как и полагается, полно гламура и звезд. Конечно же, основное внимание привлекли к себе звезды, которые уже много лет снимаются в сериалах, а внешне при этом нисколечки не меняются. Безупречные фигуры в узких платьях показали Лиза Ринна (55), Эрика Жирард (47), Дорит Кемсли (42), Тедди Мелленкамп Арройаве (37) и Лиза Вандерпомп (58).