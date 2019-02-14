Воу-воу! Пэрис Хилтон вышла в свет в прозрачном платье из сетки

37-летняя светская львица Пэрис Хилтон, которая недавно развлекалась на яхте в Мексике, сейчас посетила показ новой коллекции Philipp Plein в рамках Недели моды в Нью-Йорке, пишет thc.

Знаменитая блондинка привлекла к себе внимание своим откровенным нарядом. Пэрис надела для выхода в свет платье-сетку с перьями, которое из-за больших дыр было похоже на огромного ловца снов.

Издалека казалось, будто под платьем ничего нет, но при детальном рассмотрении можно было заметить, что под него знаменитость надела телесные бесшовные трусы. А бюст Пэрис прикрыли полупрозрачные черные вставки.