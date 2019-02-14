Пропавшая в Москве участница «Холостяка» нашлась в больнице

В ночь с 12 на 13 февраля друзья Анастасии Матрониной (творческий псевдоним — Роза Герц) забили тревогу в Сети. Оказалось, что 30 января певица должна была прилететь в Москву из отпуска, однако дома Герц так и не появилась. Последнюю активность в Интернете девушка проявила в самолете, когда снимала видео для своего микроблога. С тех пор телефон Розы Герц недоступен.

Подруги участницы шоу «Холостяк» отметили, что на последних видео Роза намекала на то, что ее будет встречать некто, чье имя она предпочла не называть. Друзья певицы и бывшие участницы «Холостяка» стали размещать на своих страницах в социальных сетях объявления о пропаже Герц, сопровождая их хэштегом #найдирозу, пишет Woman.