Раков ждет успех, а Львам нужно контролировать каждое слово: гороскоп на 14 февраля

Овен

Оказав коллегам пользу сегодня, можете надеяться на ответные действия с их стороны и перепоручить коллегам часть своих непосредственных обязанностей, пишет Segodnya.

Телец

Если ваши сослуживцы начали подозрительно к вам относиться или избегать вас, проще всего поговорить с ними напрямую и выяснить, в чем причина.

Близнецы

В этот день необычный подход к повседневным делам поможет вам не только преуспеть в работе, но и иначе взглянуть на проблемы и даже решить их.

Рак

Смело беритесь за новые проекты, внедряйте новые услуги: сейчас все ваши начинания помогут вам существенно поправить ваше материальное положение.

Лев

Будьте осторожны с необдуманными высказываниями, ведь слово не воробей, потом потребуется немало времени, чтобы уладить последствия.

Дева

Сегодня благоприятный день для самосовершенствования. Не жалейте времени, сил и денег на обучение: со временем вложения окупятся сторицей.

Весы

Сегодняшний день доставит несколько неприятных моментов, избежать которых будет непросто. Вам необходимо найти достойный выход из ситуации.

Скорпион

Хотите добиться поставленной цели — сконцентрируйтесь только на деле. Меньше критикуйте и будьте снисходительны к маленьким слабостям коллег.

Стрелец

Сегодня не стоит отказываться от заманчивых финансовых предложений — они будут удачны, и вы останетесь довольны полученным результатом.

Козерог

Подходящий день для того, чтобы открыть свой бизнес, а если вы не собирались его начинать — самое время хорошенько подумать на эту тему.

Водолей

Сегодня вам трудно будет найти общий язык с коллегами: либо они будут непонятливы, либо вы косноязычны. Лучше перенесите разговор на другой день.

Рыбы