Экс-супругу Армена Джигарханяна могут посадить за мошенничество

Накануне стало известно, что Главное следственное управление ГУ МВД РФ возбудило в отношении Цымбалюк-Романовской уголовное дело. Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, пишет Rus.tvnet.lv.

Как сообщается, это связано с ее работой в театре Джигарханяна на должности директора.

"Уголовное дело было возбуждено еще в конце января после проведенной проверки. В рамках дела уже проводятся следственные действия, допрошен ряд свидетелей. Основной фигурант – Цымбалюк-Романовская",

- сообщает источник в правоохранительных органах.



На данный момент ни одна из сторон не дает комментариев,

но за подобное преступление наказание может быть до десяти лет лишения свободы.