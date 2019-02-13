Ср, 13.02.2019
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  • Экс-супругу Армена Джигарханяна могут посадить за мошенничество

Экс-супругу Армена Джигарханяна могут посадить за мошенничество

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Виталина Цымбалюк-Романовская

ФОТО: https://www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/?hl=ru

Бывшую супругу народного артиста Армена Джигарханяна - пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую могут посадить за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС. 

Накануне стало известно, что Главное следственное управление ГУ МВД РФ возбудило в отношении Цымбалюк-Романовской уголовное дело. Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, пишет Rus.tvnet.lv.

Как сообщается, это связано с ее работой в театре Джигарханяна на должности директора. 

"Уголовное дело было возбуждено еще в конце января после проведенной проверки. В рамках дела уже проводятся следственные действия, допрошен ряд свидетелей. Основной фигурант – Цымбалюк-Романовская",

- сообщает источник в правоохранительных органах.


На данный момент ни одна из сторон не дает комментариев,

но за подобное преступление наказание может быть до десяти лет лишения свободы. 

Ранее в СМИ прозвучала информация, что пианистка находится на раннем сроке беременности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Задета гордость - немного боли. Когда становишься бессердечной, То и при помощи силы воли Корона держится безупречно! Сползает вправо, сползает влево, Но разве это принципиально? Когда сама себе - Королева, Корона держится идеально! Когда внутри погибает нытик, И не волнует, что скажет стая, Когда сама себе - первый критик, Корона держится, как влитая. Задета гордость. А кто узнает? Ведь ты не станешь мараться местью. Когда уверенности хватает, Твоя корона - всегда на месте!» #текст - #златенциязолотова #zlatensia #zlatensiazolotova #фотохудожник - @lena_martynyuk_ (#фотогений #еленамартынюкфотограф ) #стиль и #визаж - @golubeva_ulia #спасибо @p_shalyapin за поддержание короны😜 (нормально фото подобрано?))) #всемдобра #хорошеговечера #lovemylife

Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

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