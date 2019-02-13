Экс-супругу Армена Джигарханяна могут посадить за мошенничество

Бывшую супругу народного артиста Армена Джигарханяна - пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую могут посадить за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне стало известно, что Главное следственное управление ГУ МВД РФ возбудило в отношении Цымбалюк-Романовской уголовное дело. Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, пишет Rus.tvnet.lv.
Как сообщается, это связано с ее работой в театре Джигарханяна на должности директора.
"Уголовное дело было возбуждено еще в конце января после проведенной проверки. В рамках дела уже проводятся следственные действия, допрошен ряд свидетелей. Основной фигурант – Цымбалюк-Романовская",
- сообщает источник в правоохранительных органах.
На данный момент ни одна из сторон не дает комментариев,
но за подобное преступление наказание может быть до десяти лет лишения свободы.
Ранее в СМИ прозвучала информация, что пианистка находится на раннем сроке беременности.
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