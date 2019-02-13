«Блондин в кожаной куртке»: Катя Лель подробно описала ночной контакт с инопланетянами

Как заявила Лель на пресс-конференции, которую транслировал Life, следующий из контактов с инопланетянами у неe произошeл, когда она спала в комнате со своей старшей сестрой.

«Ощущение парализованности, нельзя двинуться и ничего сказать. Я вижу светящийся, мигающий пол и не понимаю, где нахожусь. Если бы я осознала, что нахожусь у них на корабле, у меня был бы разрыв сердца. Ощущение заторможенности. Вижу темно-коричневые кресла, на одном из которых сама сижу», — рассказала певица.

Катя Лель добавила, что слышала голоса, которые раздавались ранее. В частности, такие, как в первый раз, после которого у нее пропали несколько зубов. По ее словам, в тот момент к ней подошел кто-то в человеческом обличье.

«Я не могу поднять головы, поэтому вижу только ботинки и слышу приятный мужской голос. Затем я смогла его увидеть. На нем была светло-коричневая кожаная куртка», — обратила внимание Лель.

Некий мужчина, как отмечает певица, взял ее за руку и сказал: «Ну что, Катя, ты готова?», и она поинтересовалась: «К чему?».

«В ответ услышала: «Разве мы тебя недостаточно подготовили?». Тут я всё поняла и начала умолять не забирать меня, потому что мне нужно ещё многое сделать на Земле. Тут в памяти у меня начали возникать вещие сны, которые я видела раньше. Я поняла, что нахожусь у них», — отметила она.

«Инопланетянин» же пообещал дать Лель время и вернуться за ней позже.