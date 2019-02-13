Как не пустить вонь канализации в квартиру при долгом отсутствии жильцов

Причин появления неприятного запаха может быть множество, начиная от протечек и заканчивая халатностью при установке и проектировании систем водоотвода. Но в этой статье я хотел бы поговорить не об этом, с этими причинами все понятно, они решаются вызовом сантехника или самостоятельным устранением неисправности, пишет Zen.Yandex.ru.

Однако часто появляется запах при полностью исправной системе водоотвода при длительном ее неиспользовании. Это вполне нормально и не стоит поднимать панику, если вы уехали в отпуск на 2 недели, а вернулись в пахнущую канализацией квартиру. Объяснение данному эффекту очень простое, при длительном отсутствии жильцов вода в раковинах, ванной, унитазе испаряется, сифоны пересыхают и квартира наполняется "чудесными" парами канализации. Конечно оставлять воду включенной не выход и к тому же грозит возможным затоплением. Однако решение этой проблемы есть и оно до безобразия простое:

Да, это вода и масло. Масло всегда будет плавать на поверхности воды, создавая защитный слой и не позволит воде испаряться. Поэтому, уезжая на длительное время, просто налейте немного масла во все сливы и вы вернетесь в приятно пахнущую квартиру без единого напоминания о канализационных стоках.