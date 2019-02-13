Ср, 13.02.2019
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Откровенное фото Алибасова и Федосеевой-Шукшиной произвело фурор

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Алибасов и Шукшина.

ФОТО: Кадр из передачи

Бари Алибасов обнародовал снимок, сделанный в постели. Продюсера группы «На-На» запечатлели вместе с его супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали мужем и женой 20 ноября 2018 года. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. По словам артистки, свадьба была абсолютно спонтанной, но она об этом не жалеет.

Более того, молодожены счастливы. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram продюсер опубликовал фотографию, на которой запечатлен лежащим на кровати и обнимающим склонившуюся к нему актрису.

«Устали после обеда», – коротко подписал идиллический кадр Бари Алибасов. Многочисленные подписчики восхищаются снимком. 

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