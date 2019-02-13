Откровенное фото Алибасова и Федосеевой-Шукшиной произвело фурор

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали мужем и женой 20 ноября 2018 года. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. По словам артистки, свадьба была абсолютно спонтанной, но она об этом не жалеет.

Более того, молодожены счастливы. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram продюсер опубликовал фотографию, на которой запечатлен лежащим на кровати и обнимающим склонившуюся к нему актрису.