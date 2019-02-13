Ср, 13.02.2019
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  • В твиде и в мини: Кейт Миддлтон впечатлила стройной фигурой

В твиде и в мини: Кейт Миддлтон впечатлила стройной фигурой

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После своего блистательного появления на церемонии вручения кинопремий BAFTA герцогиня Кембриджская вышла в свет в новом образе. 

Супруга принца Уильяма посетила в Лондоне конференцию «Психическое здоровье в образовании». 37-летняя герцогиня Кембриджская продемонстрировала стройную фигуру, надев твидовый черно-серый костюм — пиджак и мини-юбку.

Кейт часто появляется на публике в старых вещах, однако на этот раз, как шутят журналисты Daily Mail, она прошлась по магазинам и приобрела новый наряд специально к этому случаю.

Герцогиня также была в черных колготках (последнее время она предпочитает их телесным), а также в черных замшевых туфлях. Смотрите галерею!

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