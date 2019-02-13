В твиде и в мини: Кейт Миддлтон впечатлила стройной фигурой

После своего блистательного появления на церемонии вручения кинопремий BAFTA герцогиня Кембриджская вышла в свет в новом образе.
Супруга принца Уильяма посетила в Лондоне конференцию «Психическое здоровье в образовании». 37-летняя герцогиня Кембриджская продемонстрировала стройную фигуру, надев твидовый черно-серый костюм — пиджак и мини-юбку.
Кейт часто появляется на публике в старых вещах, однако на этот раз, как шутят журналисты Daily Mail, она прошлась по магазинам и приобрела новый наряд специально к этому случаю.
Герцогиня также была в черных колготках (последнее время она предпочитает их телесным), а также в черных замшевых туфлях. Смотрите галерею!