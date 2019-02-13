Ср, 13.02.2019
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Зачем певцам наушник в ухе на сцене

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Дима Билан.

ФОТО: Grigoriy Sisoev / Sputnik

Каждый исполнитель стремится к идеальному звучанию голоса, полному попаданию в ритм и исключительному слуху. Именно поэтому они прибегают к некоторым хитростям, помогающим им качественно выполнять свою работу, пишет Setafi.com.

Певцу, выступающему на большой сцене перед публикой, необходимо обладать не только профессиональными вокальными навыками, но и требуемой для хорошей акустики аппаратурой.

Нередким является наличие наушников в ушах певца, исполняющего свои песни. Почему именно их одевают вокалисты в уши, когда поют разберёмся далее.

Функциональное назначение

Исполнители вставляют наушник в ухо, так как это система персонального мониторинга и она помогает артисту слышать себя на сцене. Всё потому что во время шумного концерта динамики направлены на зрителей, а сам исполнитель с трудом может услышать играющую мелодию. Более того, звучащая музыка отражается от окружающих поверхностей и не даёт артисту чувствовать ритм и контролировать тональность песни. Сливающиеся голоса вдохновлённых зрителей заглушают и голос певца. Исполнитель нередко начинает фальшивить, сбиваться с ритма и чувствовать себя менее уверенно.

В специальной системе мониторинга, а именно в наушниках, артист слышит мелодию собственной песни синхронно со звучащей из колонок музыкой. Гарнитура является неким дирижёром для артиста, который помогает ориентироваться и вступать вовремя. В зависимости от желаний артиста современные модели аппаратуры позволяют настроить звук по желанию выступающего. Можно акцентировать внимание именно на вокале певца, а можно сосредоточить звук на музыкальных инструментах. Нововведения в системе персонального мониторинга достигли того уровня, когда в одном ухе слышен исключительно голос, а в другом — мелодия песни.

Так же гарнитура может пригодиться исполнителю для чего-то другого. К примеру, в них организаторы концерта могут сообщить ему о каких-либо изменениях в сценарии, или непредвиденных обстоятельствах.

СПРАВКА! Иногда можно заметить, что артист во время исполнения вытащил наушник из уха. Это говорит либо о высоком профессионализме, так как перестроиться на звучание шумного зала может далеко не каждый певец. Либо о том, что девайс неожиданно стал неисправным. Другое объяснение такому решению — артист снял наушник, чтобы лучше слышать поклонников, быть ближе к ним и поговорить с ними лично.

Система персонального мониторинга используется и другими музыкантами на сцене, в частности, барабанщиками и гитаристами.

Вся система состоит из собственно гарнитуры, приёмника и включённого передатчика. Для профессиональных исполнителей девайс исполняется на заказ, по индивидуальному слепку уха.

Наушники применяются чаще всего на больших площадках, но никогда не применяется на акустических концертах.

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