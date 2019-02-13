«Крылышки, булочки, пельмешки»: Анна Седокова призналась, что много ест, и назвала свой вес

36-летняя певица Анна Седокова призналась в Instagram, что сейчас активно пытается привести свою фигуру в порядок.

«После того, как мою попу назвали не упругой, я расстроилась, оскорбилась и начала пахать, потому что глупо ругать отражение в зеркале!», — написала в микроблоге звезда.

Анна отметила, что главные проблемы испытывает с переходом на правильное питание. «Я много ем. Вот прям много. Аббревиатура ПП для меня долгое время ничего не значила. Крылышки, булочки, пельмешки — заверните все», — поведала экс-солистка группы «ВИА Гра».

Но когда певица однажды встала на весы и увидела страшную цифру 68, ей пришлось отложить в сторону откровенные наряды, короткие шорты и мини-юбки, заменить их утягивающим бельем и всерьез задуматься о похудении.

Сейчас Анна Седокова приводит себя в форму с помощью системы интервального питания. В Instagram звезда призналась: она голодает по 16 часов в надежде на то, что это поможет ей вернуться в былую форму.

«Диеты — вообще не мое», — призналась мать троих детей и решила, что видимого эффекта она будет добиваться спортом. Звезда рассказала, что не умеет тренироваться со штангой и предпочитает использовать свой собственный вес, которого, как шутливо заметила Анна, у нее достаточно.