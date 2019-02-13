В Москве убили кинорежиссера на глазах его пятерых детей

Во вторник вечером, 12 февраля, на севере Москвы убит режиссер короткометражных фильмов Илья Тихонович, передают Вести. Его тело с множественными колото-резаными ранами было обнаружено в его же квартире. Кинорежиссера зарезали на глазах его пятерых детей.