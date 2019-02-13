В Москве убили кинорежиссера на глазах его пятерых детей

Во вторник вечером, 12 февраля, на севере Москвы убит режиссер короткометражных фильмов Илья Тихонович, передают Вести. Его тело с множественными колото-резаными ранами было обнаружено в его же квартире. Кинорежиссера зарезали на глазах его пятерых детей.
Подозреваемый в убийстве Тихоновича 38-летний мужчина из Тамбова уже задержан. Скрывшегося с места происшествия злоумышленника удалось поймать благодаря уличным камерам наблюдения.
Стали известны подробности убийства. Сюжет не тянет на киношный: обычное убийство на бытовой почве. Убийство произошло во время конфликта, который вспыхнул во время совместного распития спиртных напитков, пояснили в пресс-службе главка следственного управления Следственного комитета России по Москве.